Газопровод с большей долей вероятности будет достроен, но это не главная проблема для проекта

После новостей о том, что США ввели против "Северного потока – 2" новые санкции, встал вопрос о том, как рестрикции могут повлиять на проект. О том, какая судьба может ждать газопровод, высказался аналитик "Финам" Иван Семченков.

Как пишет "Российская газета", единственный способ остановить работы – это ввести санкции против стран, которые будут закупать газ у РФ. Впрочем, пока США, которые больше действуют в интересах политики, чем в потребностях экспортеров СПГ, на крайние меры не решаются. Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что возобновление работ по укладке труб в условиях давления со стороны Вашингтона – позитивный сигнал о том, что Россия начала получать результат по длительной подготовке к строительству.

По мнению Семченкова, "Северный поток – 2" будет достроен. Это может случиться уже в 2021 году. Ведь сейчас проект готов на 95%, осталось лишь уложить трубы в Дании. Однако ограничительные меры против газопровода могут негативно повлиять на его сдачу. Семченков отметил в разговоре с "Российской газетой", что американские санкции касаются компаний, которые предоставляют услуги по сертифицированию. Поэтому даже если газопровод будет полностью готов, есть риск, что голубое топливо по нему не пойдет.

Сейчас осталось проложить чуть меньше 160 км труб. Работами занимается судно "Фортуна". Впрочем, если корабль будет укладывать трубы в одиночку, то ему нужен будет примерно год, чтобы завершить процесс. Однако рядом с "Фортуной" находится судно "Академик Черский", которое, как предполагалось, проложит оставшийся участок газопровода.