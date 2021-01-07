Рублю предрекли обвал к концу января

Рублю предрекли обвал к концу января
Фото: ALEXEY BYCHKOV/ Global Look Press/globallookpress.com
Доллар может стоить 85 российских деревянных

Новые санкции США против России могут привести к резкому удешевлению рубля. Об этом предупредил экономист Никита Масленников. Даже события в Штатах не в силах помешать этому.

Если Вашингтон объявит об очередных рестрикциях против Москвы, то россиянам придется отдавать 80-85 рублей за доллар к концу первого месяца 2021 года. Впрочем, сначала рубль может укрепиться. Этому могут поспособствовать те самые беспорядки в США. При таком развитии событий доллар уже будет торговаться за 70 рублей.

Также полагает и директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его мнению, рубль временно усилит свои позиции, но после 20 января, когда Джо Байден официально вступит в должность, вновь отступит назад, передает URA.RU. 

6 января в Вашингтоне сторонники Дональда Трампа устроили беспорядки. Людям даже удалось проникнуть в Капитолий. Однако Конгресс США все же утвердил Байдена, как нового президента страны. 

Неутешительные прогнозы курса рубля эксперты делают не только на зиму, но и даже на весну. 

Полина ИВАНОВА

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