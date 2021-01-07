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Укладку труб "Северного потока – 2" в Дании начнут уже в этом месяце. Ожидается, что работы стартуют 15 января. Об этом заявил регулятор.
Как передает РИА "Новости", Nord Stream 2 AG передал Датскому энергетическому агентству график работ.
Накануне трубоукладчик "Академик Черский" встал на место датского участка "Северного потока – 2". Эксперты предполагали, что судно, которое очевидно, долгое время переоборудовали, примет участие в работах над газопроводом. Пока же этого не произошло.
В декабре строительство "Северного потока – 2" возобновилось спустя почти год простоя. Российское судно "Фортуна" занималось работами на территории Германии. В январе США ввели новые санкции против газопровода. После этого в Норвегии отказались от сотрудничества с проектом. Сертификационная компания DNV GL не захотела связываться с последствиями рестрикций Вашингтона.
Работа над "Северным потоком – 2" приостановилась в конце 2019-го, когда США объявили первые санкции против газопровода.
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