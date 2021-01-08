Когда россиянам могут заблокировать счета: ответ Банка России

Когда россиянам могут заблокировать счета: ответ Банка России
Фото: pixabay.com
В ЦБ назвали условия

Как стало известно ранее, с октября 2021 года начнет действовать положение, согласно которому счета россиян могут заблокировать – если в кредитной организации увидят признаки сомнительных операций. В этом случае транзакцию могут притормозить либо вовсе отменить. Кроме того, банк будет вправе аннулировать договор с клиентом.

В ЦБ назвали признаки таких сомнительных операций. Отметим, что в положении 375-П, поправки в которое утвердил мегарегулятор, их больше сотни. Среди таких признаков – операции в сфере цифровых денег, операции по исполнительным документам. Если раньше отказ банка проводить транзакцию по последнему пункту карался штрафом, то теперь он вправе отказать, если операцию посчитают сомнительной. Об этом говорится на официальном сайте.

Ранее СМИ сообщали о том, что россияне массово забирают деньги из банков. Причину такого поведения граждан объяснил эксперт. Из-за пандемии коронавируса множество соотечественников столкнулись с финансовыми трудностями, а потому были вынуждены принять такое решение. Не последнюю роль также сыграло и решение Банка России. Подробнее – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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С такими законами надо быть идиотом чтобы держать деньги в банке, уж лучше налом дома, по крайней мере остаешься хозяином своих денег а не игрушкой в руках банка.
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