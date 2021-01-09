Установлен новый размер прожиточного минимума

Установлен новый размер прожиточного минимума
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Постановление подписал премьер Михаил Мишустин

Новая величина прожиточного минимума на 2021 год составит 11 тысяч 653 рубля. Такое решение приняло правительство России.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

"...прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля",

говорится в постановлении.

Россиянам напомнили также, что начиная с 2021-го, величина прожиточного минимума устанавливается сразу на весь год. Раньше его размер определяли на квартал.

О том, какие новые законы вступят в силу в России в 2021 году, читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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