России еще предстоит сразиться с противниками трубопровода

Российский проект "Северный поток-2" обязательно будет реализован. Более того, уже в текущем году пройдут пусконаладочные работы. В этом убежден опытный энергетик Станислав Митрахович.



По мнению специалиста, вероятность окончательной достройки газопровода в 2021 году весьма велика. Ожидать полноценной работы трубопровода пока не приходится, однако все предваряющие запуск этапы будут пройдены. А вот в будущем, 2022 году, начнутся крупные коммерческие поставки голубого топлива в другие государства.

За счет начала работы российского газопровода сильно изменится баланс на рынке этого энергоресурса. Так, Москва снизит свою зависимость от Киева, как от важного транзитера газа, и начнет прямое сотрудничество со странами Европы. Таким образом, положение нашей страны на международной арене укрепится, отметил в беседе с изданием "Baltnews" Митрахович.

При этом в наступившем году Москве еще придется перебарывать антироссийские настроения и отстаивать реализацию проекта. Однако, по мнению эксперта, достройка СП-2 – вопрос решенный.

Ранее стало известно, что Россия приступает к строительству "Северного потока – 2" в Дании. Ожидается, что работы стартуют 15 января.