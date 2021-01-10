Когда по "Северному потоку - 2" пустят газ: ответ эксперта

Когда по "Северному потоку - 2" пустят газ: ответ эксперта
Северный поток-2. Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
России еще предстоит сразиться с противниками трубопровода

Российский проект "Северный поток-2" обязательно будет реализован. Более того, уже в текущем году пройдут пусконаладочные работы. В этом убежден опытный энергетик Станислав Митрахович.

По мнению специалиста, вероятность окончательной достройки газопровода в 2021 году весьма велика. Ожидать полноценной работы трубопровода пока не приходится, однако все предваряющие запуск этапы будут пройдены. А вот в будущем, 2022 году, начнутся крупные коммерческие поставки голубого топлива в другие государства.

За счет начала работы российского газопровода сильно изменится баланс на рынке этого энергоресурса. Так, Москва снизит свою зависимость от Киева, как от важного транзитера газа, и начнет прямое сотрудничество со странами Европы. Таким образом, положение нашей страны на международной арене укрепится, отметил в беседе с изданием "Baltnews" Митрахович.

При этом в наступившем году Москве еще придется перебарывать антироссийские настроения и отстаивать реализацию проекта.  Однако, по мнению эксперта, достройка СП-2 – вопрос решенный.

Ранее стало известно, что Россия приступает к строительству "Северного потока – 2" в Дании. Ожидается, что работы стартуют 15 января.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Россия продает газ и на эти деньги создает ракеты а дети больные раком умирают не дождавшись помощи от государства
Посейдон тиби в дупу
Старый пенс
Ответить
Не нужно быть экспертом. Конечно, не раньше, чем достроят.
Гостям с Бандерщины надлежит не беспокоиться о наших больных детях. Во первых: создана структура, которая этим займется. Во вторых, если у нас не будет хороших ракет, то не будет и детей ни больных, ни здоровых. Опыт Югославии, арабских стран и пр. хорошо убеждает. А на выручку от газа и мне пенсию добавили! Так, что за нас страдать вам, хохлы не надо!
Гость
Ответить
Россия продает газ и на эти деньги создает ракеты а дети больные раком умирают не дождавшись помощи от государства
1
новости партнеров

Литва захотела переименовать Белоруссию

Об этом сообщил штаб Тихановской

Как власти увеличат выплаты работающим пенсионерам: СМИ назвали варианты

Озвучены три возможных сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей