Ставки по некоторым кредитам в России снизили

Ставки по некоторым кредитам в России снизили
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Самозанятым гражданам станет легче развивать бизнес

Ставка по льготным кредитам для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в России понижается. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, глава правительства РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами он отметил, что раньше малый и средний бизнес, а также самозанятые россияне могли взять средства в банке под 8,5%. Но теперь по закону ее максимальный уровень не должен превышать ключевую ставку, установленную ЦБ РФ, плюс коэффициент 2,75%.

"Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых",

пояснил Мишустин. По его словам, это снизит долговую нагрузку на малый бизнес и даст предпринимателям больше шансов на развитие новых проектов.

Кроме того, на льготные кредиты могут рассчитывать строительные компании, возводящие социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам. Они смогут получить деньги для скорейшего завершения проекта по ставке 3%.

О том, как разобраться с долгами частным лицам, ранее рассказал эксперт.

Николай ВИКТОРОВ

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