Газовая война США из-за "Северного потока-2" навредит самим европейцам - эксперт

Газовая война США из-за "Северного потока-2" навредит самим европейцам - эксперт
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон исчерпал возможности санкционного давления на Москву из-за российской трубы

Война вокруг газопровода "Северный поток-2" между США и Евросоюзом коснется лишь европейских компаний, поскольку все возможные санкции к России Вашингтон уже ввел. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он полагает, что в ближайшие месяцы штатовские власти, скорее всего, не станут налагать очередную порцию рестрикций в отношении нашей трубы. Однако в ином случае Москве ничего не грозит. При этом давление со стороны Вашингтона никуда не денется, а сам газопровод все равно будет достроен, уверен эксперт.

"По-большому счету вся эта война вокруг "Северного потока" – носит политический характер. Многие забывают о ключевом моменте: объемы экспорта в Европу от него не зависят", – пояснил Пикин в комментарии "Общественной службе новостей".

Он напомнил о существовании еще украинского транзита, а также ограничений на поставки голубого топлива в страны Старого Света. Кроме того, на рынке Европы нет такого большого спроса на газ, который может предложить российская сторона. По словам специалиста, Штаты просто ведут свою политическую игру и показывают европейцам их место на континенте.

"Они ввели сейчас большую порцию санкций, но все возможные против России - уже исчерпали. Все последующие будут вводиться против европейских компаний", – предположил Пикин.

Вашингтону осталось в качестве борьбы против Москвы ограничить поставки российских углеводородов, наложить рестрикции против банковской системы и суверенного долга РФ. По мнению эксперта, вот эти суперсанкции не смог ввести действующий президент США Дональд Трамп, и вряд ли сможет новый хозяин Белого дома Джо Байден. Последний отметим, должен вступить в должность главы государства после инаугурации 20 января.

Накануне шведская газета Svenska Dagbladet написала, что приход Байдена в Овальный кабинет может привести к эскалации газовой войны в Балтийском море и обострению конфликта вокруг "Северного потока-2.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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