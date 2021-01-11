"Академик Черский" покинул место достройки "Северного потока-2"

Пункт назначения судна пока неизвестен

Трубоукладчик "Академик Черский" ушел с места достройки газопровода "Северный поток-2" в датской зоне проекта на Балтийском море рядом с островом Борнхольм. Это следует изданных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Платформа взяла курс на восток.

"Черский" прибыл в зону строительства трубопровода 6 января. К замороженному больше года назад участку проекта трубоукладчик из Калининграда сопровождали суда снабжения "Умка" и "Балтийский исследователь".

Ранее датский регулятор сообщал, что работы на "СП-2" могут начаться 15 января.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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