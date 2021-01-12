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Российский трубоукладчик "Академик Черский" покинул зону проведения работ по укладке газовой магистрали "Северный поток -2". В настоящее время судно находится у берегов Калининградской области.
По информации портала MarineTraffic, "Черский" отплыл из зоны строительства магистрали 11 января. В зоне работ находится "Балтийский исследователь".
Ранее сообщалось о том, что работы по прокладке газопровода на территории Дании могут возобновиться уже в середине января.
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