Стал известен пункт назначения "Академика Черского"

В зоне работ находится "Балтийский исследователь"

Российский трубоукладчик "Академик Черский" покинул зону проведения работ по укладке газовой магистрали "Северный поток -2". В настоящее время судно находится у берегов Калининградской области.

По информации портала MarineTraffic, "Черский" отплыл из зоны строительства магистрали 11 января. В зоне работ находится "Балтийский исследователь".

Ранее сообщалось о том, что работы по прокладке газопровода на территории Дании могут возобновиться уже в середине января.


Егор МАЛКОВ

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