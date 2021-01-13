Политический кризис в США помогает валютам стран с развивающейся экономикой

Курс рубля достигнет 75 к доллару уже в ближайшие дни. Такой прогноз дал специалист по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Накануне рубль демонстрировал хороший рост. Его стоимость на Московской бирже достигла 73,5 руб. за доллар и 89,79 руб. за евро. Однако внешние обстоятельства против рубля, да и других валют развивающихся экономик. Чем ближе вступление в должность президента США Джо Байдена, тем больше интерес инвесторов к американским бумагам и тем увереннее чувствует себя доллар.

На рубль при этом дополнительное давление оказывает тот факт, что Демократическая партия США получила большинство как в нижней, так и верхней палатах Конгресса.

"Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности",

– приводит "Прайм" мнение Бабина. Хотя пока американским законодателям не до этого, их задача сейчас – справиться со сторонниками Дональда Трампа. Таким образом, политический кризис в США смягчает негативные тенденции на фондовых рынках развивающихся стран.

Кроме того, положительным фактором для рубля является подорожание на нефтяных биржах. По мнению Бабина, рубль преодолел переоцененность к нефти, и теперь рост цен на черное золото будет вновь способствовать укреплению российской валюты, пишет URA.RU.

При этом, по мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, ближайшая неделя будет показательной для курса валют, передает "РГ". Если пара доллар/рубль преодолеет отметку в 75,5, то это может стать сигналом для рынка, и тогда в первом квартале 2021 г. вероятен откат рубля до уровня 80 за доллар.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 13 января, составляет74,26 руб., курс евро – 90,32 рубля.

Ранее эксперты предупреждали о возможном падении курса рубля к концу января 2021 года.