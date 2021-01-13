В Москве оценили опасность новых санкций Вашингтона из-за "Северного потока-2"

В Москве оценили опасность новых санкций Вашингтона из-за "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Участники строительства подтвердили готовность выполнить взятые на себя обязательства

Проект "Северный поток-2" будет успешно реализован благодаря поддержке правительства Германии. Об этом заявил представитель МИД РФ Олег Тяпкин.

По словам дипломата, на днях канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подтвердила неизменность позиции Берлина в пользу "Северного потока-2". Российские компании, занятые в проекте, также намерены полностью выполнить все взятые на себя обязательства, в том числе в рамках соглашений с немецким бизнесом.

"В успешной реализации "Северного потока-2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома",

приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Ранее в Вашингтоне были согласованы дополнительные санкции против участников проекта "Северный поток-2". Они затрагивают не только строительные компании, но и организации, предоставляющие услуги по сертификации и страхованию экспортных трубопроводов. В ближайшие дни Госдеп США намерен обнародовать список иностранных компаний, которые могут быть наказаны за причастность к "Северному потоку-2".

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Враждебность американского режима к человечеству лишает его последнего партнёра и рынка сбыта - Европу!
Оставшись в изоляции, этот тиран сожрёт сам себя в гражданской войне!
Гость
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Гость
Россиян грабят как только могут с этими газопроводами, но они терпят... вот построят сп-2 только будет ли Германия покупать газ - большой вопрос. За окном 2021, но в России похоже время отстаёт лет на 50
А учебник по химии на самокрутки пустил, или по годам еще не дошел до предмета "Химия". Для плохо образованных поясню, газ можно не только сжигать в ТЭЦ, но использовать в химическом производстве для получения пластмасс и не только...Так что получается это ты отстал в своем развитии лет на 50, посмотри в свое окно - возможно и увидишь там паровую машину. Или только гужевой транспорт?
Гость
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Быстрее шевелиться надо, пока бобка у фашисткого руля стоит, потом непонятки будут. Труба нужна хотя бы для снижения затрат на транзит.
Гость
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Гость
Россиян грабят как только могут с этими газопроводами, но они терпят... вот построят сп-2 только будет ли Германия покупать газ - большой вопрос. За окном 2021, но в России похоже время отстаёт лет на 50
это на какляндии отстаёт лет на 100
Гость
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Россиян грабят как только могут с этими газопроводами, но они терпят... вот построят сп-2 только будет ли Германия покупать газ - большой вопрос. За окном 2021, но в России похоже время отстаёт лет на 50
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