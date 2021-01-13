В Москве оценили опасность новых санкций Вашингтона из-за "Северного потока-2"

Участники строительства подтвердили готовность выполнить взятые на себя обязательства

Проект "Северный поток-2" будет успешно реализован благодаря поддержке правительства Германии. Об этом заявил представитель МИД РФ Олег Тяпкин.

По словам дипломата, на днях канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подтвердила неизменность позиции Берлина в пользу "Северного потока-2". Российские компании, занятые в проекте, также намерены полностью выполнить все взятые на себя обязательства, в том числе в рамках соглашений с немецким бизнесом.

"В успешной реализации "Северного потока-2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома",

– приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Ранее в Вашингтоне были согласованы дополнительные санкции против участников проекта "Северный поток-2". Они затрагивают не только строительные компании, но и организации, предоставляющие услуги по сертификации и страхованию экспортных трубопроводов. В ближайшие дни Госдеп США намерен обнародовать список иностранных компаний, которые могут быть наказаны за причастность к "Северному потоку-2".