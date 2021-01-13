Голубое топливо досталось одной из НКО нашей страны

В России взяли в залог украинский газ на 100 млрд рублей. Он принадлежит одному из олигархов Незалежной и взят за долги.

Из-за Дмитрия Фирташа голубое топливо досталось одной из некоммерческих организаций нашей страны. "Фонд промышленных активов" держит у себя акции подконтрольных бизнесмену компаний и природный газ.

Это станет обеспечением по кредиту, который НКО выдала холдингу Ostchem Holding Limited из Group DF Фирташа. Таковы условия заключенной между ними сделки.

У фонда теперь находятся акции компаний на Кипре. Одна из них – Alandero Investments – является собственницей 100% Морского спецпорта Ника-Тера на Черном море. Кроме того, в руках НКО – промышленные активы Ostchem.

Туда же попало имущество некоторых украинских предприятий ПАО "Азот", "Украгро НПК", "Северодонецкого объединения "Азот","Стирол", "Ровноазот". А также европейских – швейцарской NF Trading AG (трейдера минеральных удобрений) и эстонской Nitrofert AS.

В залоге оказался и природный газ, которым владели химпредприятия Ostchem. Его цена составляет почти 98 млрд руб., сказано в отчете "Фонда промышленных активов", передает РБК.

В понедельник, 11 января, стало известно о массовых протестах на Украине из-за повышения коммунальных платежей. Главной причиной недовольства граждан стало повышение тарифа на газ.

За неделю до этого российская госкорпорация "Газпром" решила сократить транзит голубого топлива через территорию Незалежной. Это вызвало негативную реакцию Киева.