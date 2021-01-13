Увеличение экспорта СПГ США может лишить "Газпром" прибыли – эксперт

Увеличение экспорта СПГ США может лишить "Газпром" прибыли – эксперт
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Падение цен на голубое топливо ожидается уже весной

США бьют рекорды по продажам сжиженного природного газа (СПГ). Пока американский экспорт не влияет на прибыль "Газпрома", но уже весной 2021 г. ситуация может измениться не в пользу российской компании.

В декабре 2020 г. экспорт СПГ из США достиг исторического максимума 9,8 млрд кубических футов в сутки, передает "Прайм". Основная часть сырья отправляется танкерами в Азию. Этот регион активнее других восстанавливается после коронавирусного кризиса. К тому же нынешняя зима оказалась необычайно холодной, и азиатским странам приходится экстренно пополнять свои запасы топлива, поскольку подземных хранилищ там не очень много.

В результате повышенный спрос поднял цены на газ в Азии, и туда устремились танкеры с американским СПГ. Однако с наступлением весеннего сезона ситуация может измениться.

"При нормализации спроса в Азии американский СПГ опять будет перенаправлен в Европу, что может ограничить потенциал роста объемов экспорта для "Газпрома" и негативно повлияет на цены", 

– допустил эксперт Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее стало известно, что США сократили поставки СПГ в Европу ради контрактов с азиатскими партнерами, которые дают более высокую цену. Странам ЕС пришлось активнее тратить газ, накопленный в резервуарах, поэтому они урезали украинский реверс.

Несмотря на рост цен на газ в конце 2020 г., по итогам года "Газпром" отчитался о значительных убытках.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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А Газпром всегда в убытке, он платит украинцам за потерянный транзит, за непрокачку газа, по одному, второму, двадцатому суду и платит и платит.
Откуда прибыль то ??
Турецкий Поток, опять одни минусы, а когда в плюс то будет??
Да пока офис не сравняют с землёй бульдозерами.
Гость
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На среднюю перспективу это звучит бредово. Этого газа в США просто нет. Продадут его лет за 10-15 и все, дно. Сейчас идет просто жажда наживы на то, что есть. Испортят природу этими гидроразрывами, понимают, но денег быстрых хочется. И весь этот шантаж политиков сдуется как мыльный пузырь.
Гость
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Там вроде экономисты и бизнесмены офигеть какие есть, топменеджеры, пусть работают на страну, меняют ценовую политику. Продают.
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