Байден не ослабит хватку в борьбе против присутствия российского сырья в Старом свете

Очередные санкционные угрозы Вашингтона в адрес европейских компаний из-за проекта "Северный поток-2" сейчас выглядят нелепо. Особенно на фоне того, что в США скоро сменится президент страны. Российский газопровод все равно будет достроен и запущен. Такое мнение высказал топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода.

Ранее сегодня из-за океана пришла новость, что Госдеп в ближайшее время планирует обнародовать весь список иностранных компаний, которые американские власти собрались наказать за причастность к "СП-2".

В связи с этим российский эксперт считает, что штатовская дипломатия всего лишь отрабатывает "откровенно политическое решение Конгресса" страны. В действиях Вашингтона нет никакого экономического смысла, а только одна политика. Вот именно это является сильным раздражителем для ведущих государств Евросоюза.

"Политическое, экономическое и даже гипотетически военное давление США на Евросоюз – бессмысленное и бесперспективное. Российский трубопроводный газ для ЕС – оптимальный по цене и надежности поставок вариант", – сказал специалист в комментарии для агентства "Регнум".

По его словам, европейский бизнес очень заинтересован в нашей трубе. Тем более, что сейчас погодные условия серьезно испытывают континент.

Экономист назвал ключевым фактором успеха сотрудничества ЕС и РФ бесперебойные поставки российского голубого топлива странам Старого света "без привязки к политическому давлению".

Газопровод будет введен в строй в первом полугодии наступившего года, предположил Лобода. А значит, делает вывод эксперт, "политические трения между Брюсселем и Вашингтоном могут только усиливаться" с приходом в Белый дом нового президента США Джо Байдена, сообщает телеканал "360".

Ранее о более жесткой позиции по отношению к нашей трубе со стороны приходящей администрации демократического лидера написала шведская газеты Svenska Dagbladet. Там откровенно говорится о возможности прямо-таки газовой войны Байдена в Европе против присутствие российского сырья на континенте. В Москве полагают, что это противостояние не коснется РФ, а заденет лишь европейские компании.

