Экономист назвал нелепыми новые угрозы США в адрес Европы из-за "Северного потока-2"

Экономист назвал нелепыми новые угрозы США в адрес Европы из-за "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Байден не ослабит хватку в борьбе против присутствия российского сырья в Старом свете

Очередные санкционные угрозы Вашингтона в адрес европейских компаний из-за проекта "Северный поток-2" сейчас выглядят нелепо. Особенно на фоне того, что в США скоро сменится президент страны. Российский газопровод все равно будет достроен и запущен. Такое мнение высказал топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода.

Ранее сегодня из-за океана пришла новость, что Госдеп в ближайшее время планирует обнародовать весь список иностранных компаний, которые американские власти собрались наказать за причастность к "СП-2".

В связи с этим российский эксперт считает, что штатовская дипломатия всего лишь отрабатывает "откровенно политическое решение Конгресса" страны. В действиях Вашингтона нет никакого экономического смысла, а только одна политика. Вот именно это является сильным раздражителем для ведущих государств Евросоюза.

"Политическое, экономическое и даже гипотетически военное давление США на Евросоюз – бессмысленное и бесперспективное. Российский трубопроводный газ для ЕС – оптимальный по цене и надежности поставок вариант", – сказал специалист в комментарии для агентства "Регнум".

По его словам, европейский бизнес очень заинтересован в нашей трубе. Тем более, что сейчас погодные условия серьезно испытывают континент.

Экономист назвал ключевым фактором успеха сотрудничества ЕС и РФ бесперебойные поставки российского голубого топлива странам Старого света "без привязки к политическому давлению".

Газопровод будет введен в строй в первом полугодии наступившего года, предположил Лобода. А значит, делает вывод эксперт, "политические трения между Брюсселем и Вашингтоном могут только усиливаться" с приходом в Белый дом нового президента США Джо Байдена, сообщает телеканал "360".

Ранее о более жесткой позиции по отношению к нашей трубе со стороны приходящей администрации демократического лидера написала шведская газеты Svenska Dagbladet. Там откровенно говорится о возможности прямо-таки газовой войны Байдена в Европе против присутствие российского сырья на континенте. В Москве полагают, что это противостояние не коснется РФ, а заденет лишь европейские компании.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Уже противно читать. Или Россия достраивает, или разбирает. Все уже знают, что этого потока не будет. И пора кончать торговать сырьем. а все, кто хочет торговать лесом, медью, нефтью и газом, в тюрьму с конфискацией
Гость
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Они потеряли лицо и показали, что они не состоятельны в части управления страной, испортили отношения со всеми, даже с союзниками. Пора перестать обращать внимание на потенциальную страну 404. Гонки на лафетах у них не за горами, судя по внешнему виду Бидена.
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