В Киеве прогнозируют крах ГТС страны с запуском "Северного потока-2" и надеются на санкции США

В 2020 г. транзит российского газа через территорию Незалежной рухнул на 38% и достиг минимума со времен СССР. Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон изданию "Экономическая правда".

Он отметил, что "Газпром" в прошлом году прокачал по советским трубам в Европу 55,8 млрд куб голубого топлива. В результате газотранспортная система соборной оказалась загружена менее чем на 30%.

"С одной стороны, "Газпром" заплатил за мощности в размере 65 млрд куб, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы "качай или плати". С другой, это наименьший показатель за последние 30 лет", – написал пан Макогон в своей колонке.

Топ-менеджер указал, что украинскому транзиту сырья из РФ потребителям Старого света несет угрозу не только запуск газопровода "Северный поток-2", но и работа "Турецкого потока", введенного в эксплуатацию в 2020-ом.

В начале нынешнего года запущено продолжение "ТП" – "Балканский поток". Данный маршрут трубы проходит через Болгарию и Сербию и в будущем сможет доставлять российское топливо в Венгрию. Пан Макогон предупреждает, что из-за этого проекта Незалежной грозит потеря транзита в объеме 15 млрд куб., а соответственно, и миллиардов долларов доходов.

Украинец надеется, что новые санкции США, принятые конгрессом в январе 2021 г. против участников строительства и эксплуатации "СП-2", поставят "финальную точку в этом политически заангажированном проекте". Также он сокрушается, что, кроме "Газпрома", никакие другие добывающие компании России или поставщики из Средней Азии не имеют возможности экспортировать газ в ЕС через Украину.

Напомним, ранее сегодня Госдеп США пригрозил опубликовать в ближайшее время весь список западных участников реализации "Северного потока-2", в отношении которых Вашингтон введет рестрикции. В Москве назвали это давление абсолютно политическим и бессмысленным.

