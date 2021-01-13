Американцы устроили датчанам мощный прессинг

Вашингтон все еще не готов отказаться от идеи сорвать реализацию российского газопровода "Северный поток-2". На этот раз нашим противникам улыбнулась удача – одна из датских компаний вышла из проекта под давлением американцев.



Речь идет об инжиниринговой организации Ramboll. Компания была задействована в возведении трубопровода, однако решила разорвать отношения с российским проектом. Журналистам удалось узнать, что осенью на руководство компании сильно надавили. Мощный прессинг устроили дипломаты из США, а также крупные политики.

Издание Politiken отмечает, что в Ramboll пока отказались давать официальные комментарии.

К слову, недавно экономист Андрей Лобода назвал нелепыми новые угрозы США в адрес Европы из-за СП-2. Эксперт убежден, что российский газопровод все равно будет достроен и запущен.