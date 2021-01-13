Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Вашингтон все еще не готов отказаться от идеи сорвать
реализацию российского газопровода "Северный поток-2". На этот раз нашим
противникам улыбнулась удача – одна из датских компаний вышла из проекта под
давлением американцев.
Речь идет об инжиниринговой организации Ramboll. Компания была задействована в возведении трубопровода, однако решила разорвать отношения с российским проектом. Журналистам удалось узнать, что осенью на руководство компании сильно надавили. Мощный прессинг устроили дипломаты из США, а также крупные политики.
Издание Politiken отмечает, что в Ramboll пока отказались давать официальные комментарии.
К слову, недавно экономист Андрей Лобода назвал нелепыми новые угрозы США в адрес Европы из-за СП-2. Эксперт убежден, что российский газопровод все равно будет достроен и запущен.
Сделать прививку можно будет уже с понедельника
Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом