Варшава не смогла сдержать обещание местным горнякам остановить импорт топлива

Польша провалила попытку полностью отказаться от импорта угля из России. Об этом пишет издание Biznes Alert.

В феврале 2020 г. власти страны обещали местным горнякам, что Варшава через три-четыре месяца прекратит закупать черное золото за границей, в том числе из РФ, которая является основным поставщиком твердого топлива. И вот подведены итоги прошедшего года – Польша импортирует меньше угля, но в основном из России.

Отмечается, что пандемия коронавируса лишь временно замедлила импорт сырья в страну. Данные за девять месяцев 2020-го показывают, что за два последних года он будет самым низким, но процентная доля российского топлива по-прежнему самая высокая.

За пять месяцев 2020-го, когда импорт резко сократился, казалось, что впервые за многие годы в Польше закупки черного золота будут выражены однозначным числом.

"Однако статистика разочаровывает. В середине года импорт восстановился", – говорится в сообщении.

Если в апреле Варшава импортировала 0,5 млн тонн угля, то в мае, то есть "без всякого режима", это был уже миллион тонн и из месяца в месяц его становилось все больше.

По данным Евростата, по итогам трех кварталов прошлого года в Польшу поступило 8,86 млн тонн сырья, в том числе 6,52 млн тонн из России. Доля российского угля в этот период была самой высокой за многие годы, подчеркивает издание.

Добавим, кроме РФ поставки черного золота в Польшу осуществляются из Южной Америки, США, Мозамбика и Колумбии.

