Что будет с экономикой России в 2021 году: прогноз эксперта

Что будет с экономикой России в 2021 году: прогноз эксперта
Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист уверен в благоприятном исходе после длительного периода пандемии

В новом году российская экономика должна восстановиться на 3,2%, несмотря на падение в 3,8, зафиксированное по итогам прошлогоднего периода. Такое заявление сделал гендиректора "Эксперта РА" Сергей Тищенко.

По прогнозам специалиста, ВВП должен упасть на 3,8% по итогам последнего квартала ушедшего года, а реальные доходы граждан снизятся на 2%. В основном главный ущерб потерпит сфера услуг. Низкие темпы падения государственной экономики вызваны ее инерционностью, однако есть и обратная сторона медали: из-за этого же фактора рост восстановления будет довольно длительным.

При благоприятном развитии событий ВВП должен вырасти на 3,2%. Однако, считает Тищенко, для возвращения к докризисным временам недостаточно даже целого полугодия. Чтобы "вернуться в 2019-й", необходимо два года. Если же сценарий будет развиваться наилучшим образом, то это произойдет уже в конце 2020-го.

Прогнозируемый Центробанком экономический спад в 4-5% может составить и меньше 4 процентов, если пандемия пойдет на спад этой весной, передает РИА Новости.

Ранее экономист Руслан Гринберг поделился прогнозом рубля в 2021 году, назвав основные факторы, которые станут основополагающими для курса российской валюты.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Путин анонсировал вакцинацию от COVID-19 всех россиян

Сделать прививку можно будет уже с понедельника

Американцы собираются снова ударить по "Северному потоку - 2"

Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей