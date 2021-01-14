Специалист уверен в благоприятном исходе после длительного периода пандемии

В новом году российская экономика должна восстановиться на 3,2%, несмотря на падение в 3,8, зафиксированное по итогам прошлогоднего периода. Такое заявление сделал гендиректора "Эксперта РА" Сергей Тищенко.

По прогнозам специалиста, ВВП должен упасть на 3,8% по итогам последнего квартала ушедшего года, а реальные доходы граждан снизятся на 2%. В основном главный ущерб потерпит сфера услуг. Низкие темпы падения государственной экономики вызваны ее инерционностью, однако есть и обратная сторона медали: из-за этого же фактора рост восстановления будет довольно длительным.

При благоприятном развитии событий ВВП должен вырасти на 3,2%. Однако, считает Тищенко, для возвращения к докризисным временам недостаточно даже целого полугодия. Чтобы "вернуться в 2019-й", необходимо два года. Если же сценарий будет развиваться наилучшим образом, то это произойдет уже в конце 2020-го.

Прогнозируемый Центробанком экономический спад в 4-5% может составить и меньше 4 процентов, если пандемия пойдет на спад этой весной, передает РИА Новости.

Ранее экономист Руслан Гринберг поделился прогнозом рубля в 2021 году, назвав основные факторы, которые станут основополагающими для курса российской валюты.



