Трубоукладчик вышел из ФРГ за день до обозначенного срока проведения работ

Трубоукладчик "Фортуна" покинул 14 января территорию порта Висмар, который расположен в пределах ФРГ. В настоящее время судно держит курс на участок строительства газовой магистрали "Северный поток – 2".

Согласно приведенной информации, трубоукладчик прибыл в Висмар еще в конце прошлого месяца. До этого судно проводило работы по прокладке газовой магистрали в зоне строительства "Северного потока – 2" на протяжении двухнедельного срока.

Примерно в 13:00 по МСК (11:00 утра по местному времени – прим. Ред.) "Фортуна" вновь вышла из вод Висмара, о чем сообщается на интернет-портале Marine Traffic.

Накануне в Датском энергоагентстве DEA сообщили, что в ближайшее время вновь начнутся работы по завершению прокладки магистрали. Строительство газовой трубы должны возобновиться уже 15 января, передает РИА Новости.

Работы по строительству магистрали были заморожены на протяжении всего 2019-го года из-за санкционной политики Соединенных Штатов. "Фортуна" занималась строительными работами в пределах водной территории Германии. После введения санкций Белого дома против проекта по прокладке трубы норвежская сторона отказалась от участия в строительстве "Северного потока – 2", опасаясь последствий экономических ограничений США.