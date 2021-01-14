В ближайшее время стартует реализация разработанных ими проектов

Первый замглавы АП Сергей Кириенко заявил, что в рамках первого конкурса президентских грантов текущего года победители получат более четырех миллиардов рублей.



Сообщается, что на конкурс подали более 10 тысяч заявок из всех субъектов федерации. В итоге эксперты отобрали 2 тысячи проектов. На их реализацию из Фонда грантов направят более четырех миллиардов рублей. Среди победителей есть представители всех 85 регионов нашей страны.

Кириенко обратил особое внимание на то, что в текущем году серьезно увеличился объем софинансирования. Частные инвесторы выделили на реализацию проектов порядка 3,7 миллиардов рублей. Таким образом, на каждый рубль, выделенный государством, 88 копеек добавляют частные инвесторы, пишет РАПСИ.

Отмечается, что проекты-победители начнут реализовываться с 1 февраля текущего года. Подать заявку на следующий этап конкурса можно в период с 1 февраля по 15 марта.

Напомним, за период существования Фонда с весны 2017 года было проведено уже 10 конкурсов.