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На сегодняшний день в России нет потенциала для снижения налоговой нагрузки, и вообще ее уровень в нашей стране ниже, чем во многих государствах. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме.
"Если сравнивать с мировыми экономиками, с другими странами, то у нас уровень налоговой нагрузки далек от запредельного, фискальной нагрузки... Потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет", – цитирует РИА "Новости" чиновника.
Он пояснил, что невозможно снизить налоги на один-два года, т.к. должна быть долгосрочная мера. В случае появления каких-то излишков, их нужно направлять на развитие экономики, между тем как фискальная политика всегда ориентирована на перспективу.
На меры стимулирующего характера обязательно есть ресурс средств, а вот таких долгосрочных источников нет, отметил Сазанов.
По его словам, в ближайшие годы власти будут сконцентрированы на повышении эффективности налоговых льгот, особенно инвестиционного направления, передает РИА ФАН. Не исключено, что отменят не приносящие результата льготы, а ресурсы уйдут наиболее нуждающимся отраслям, резюмировал представитель Минфина.
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