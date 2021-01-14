Раскрыты перспективы снижения налогов в России

Раскрыты перспективы снижения налогов в России
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти успокаивают население - по сравнению с другими странами у нас не самая тяжелая фискальная нагрузка

На сегодняшний день в России нет потенциала для снижения налоговой нагрузки, и вообще ее уровень в нашей стране ниже, чем во многих государствах. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме.

"Если сравнивать с мировыми экономиками, с другими странами, то у нас уровень налоговой нагрузки далек от запредельного, фискальной нагрузки... Потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет", – цитирует РИА "Новости" чиновника.

Он пояснил, что невозможно снизить налоги на один-два года, т.к. должна быть долгосрочная мера. В случае появления каких-то излишков, их нужно направлять на развитие экономики, между тем как фискальная политика всегда ориентирована на перспективу.

На меры стимулирующего характера обязательно есть ресурс средств, а вот таких долгосрочных источников нет, отметил Сазанов.

По его словам, в ближайшие годы власти будут сконцентрированы на повышении эффективности налоговых льгот, особенно инвестиционного направления, передает РИА ФАН. Не исключено, что отменят не приносящие результата льготы, а ресурсы уйдут наиболее нуждающимся отраслям, резюмировал представитель Минфина.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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