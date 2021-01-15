Оператор надеется завершить укладку труб, несмотря на санкции США

Журналисты разузнали, когда "Северный поток – 2" будет готов. Оказалось, что оператор проекта Nord Stream 2 AG намерен завершить строительство первой ветки газопровода уже в июне 2021 года.

В декабре судно "Фортуна" уложило трубы в одном из двух недостроенных участков в Германии. С 15 января начались работы в датской экономической зоне. Примерно в эти же дни якобы стартует строительство на второй линии газопровода. Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, по расписанию планируется, что эту часть "Северного потока – 2" трубоукладчик закончит к концу мая, а участок в водах Германии – в течение июня.

Впрочем, журналисты издания указывают на то, что "Фортуна" укладывает за день лишь 400 метров труб, поэтому строго следовать расписанию может и не удастся из-за непогоды и особенностей бурления. Более того, пока Германия не дала разрешение на достройку оставшегося участка в своих водах.

Польский энергетический аналитик Матеус Кубяк уточнил, что данное расписание не означает, что "Северный поток – 2" заработает во второй половине 2021 года. По его словам, сначала надо достроить трубу, этому могут помешать погода и санкции США. Если удастся преодолеть эти препятствия, остаются открытыми вопросы о том, как ввести в эксплуатацию и сертифицировать ветку. Кубяк обратил внимание на то, что до сих пор непонятно, есть ли у "СП-2" запасной план. Ведь новые санкции США нацелены на то, чтобы помешать именно этим процедурам.

Более того, неизвестно, что думает оператор о строительстве второй ветки газопровода. Кубяк полагает, что сейчас все силы брошены на достройку первой. Вероятно, все дело в том, что трубоукладчик "Академик Черский" до сих пор не подготовлен к строительству.