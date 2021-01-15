Операторы будут вынуждены пойти на такие меры

Мобильная связь подорожает на 15 – 16%. Это произойдет из-за коронавируса, сообщили эксперты агентства Content-Review.

Подорожают, скорее всего, тарифы стоимостью 500 – 900 руб., предположил глава компании Сергей Половников. Также повысится стоимость на допуслуги, например – облачное хранение данных, добавил он.

Операторы будут вынуждены пойти на такие меры. За время пандемии они изрядно потратились и остались без части своих доходов, пояснили аналитики. В частности, за время карантина сотовые компании лишились прибыли от международного роуминга, передают "Ведомости".





Лишние траты и не полученные операторами из-за эпидемии суммы у каждой компании разные, но в целом они достигают 30 млрд руб., подсчитали в Content-Review. Повысить цены скрыто не получится: таких возможностей больше нет. Теперь стоимость услуг поднимут напрямую.



