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Мобильная связь подорожает на 15 – 16%. Это произойдет из-за коронавируса, сообщили эксперты агентства Content-Review.
Подорожают, скорее всего, тарифы стоимостью 500 – 900 руб., предположил глава компании Сергей Половников. Также повысится стоимость на допуслуги, например – облачное хранение данных, добавил он.
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