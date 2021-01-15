Судно должно начать прокладку газопровода в датских водах

Трубоукладчик "Северного потока – 2" встал на якорь у немецкого порта Росток. Это видно на сайте отслеживания судов Marine Traffic.

Судно "Фортуна" днем 11 января отправилось из порта Висмар в Германии на восток, к недостроенному участку газопровода в датских водах. И уже ночью остановилось на месте нового назначения.



Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство газопровода в июне 2021 года. Между тем "Фортуна" укладывает за день только 400 м труб. Помешать намеченному расписанию может и непогода, а также особенности бурения. Да и Германия еще не дала разрешения на достройку оставшегося участка в своих водах.



Ранее стало известно, что трубоукладчик "Северного потока – 2" вышел из Германии за день до срока, обозначенного для проведения работ. Судно "Фортуна" пошло к зоне строительства.