Когда начнется укладка труб, неизвестно

Несмотря на заверения оператора "Северного потока – 2" о начале строительства 15 января, немецкие СМИ сообщили со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG, что работы не стартовали.

Как пишет Handelsblatt, укладка труб в экономической зоне Дании задерживается. Связно это с тем, что сначала необходимо проверить техническое оснащение. Это займет несколько дней, а вот, сколько именно, неизвестно.

"Фортуна" должна была начать работы 15 января, уточняет телеканал "360".

Ранее Bloomberg заявил, что источники утверждают – "Северный поток – 2" достроят в июне 2021 года.