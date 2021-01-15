Начало работ по "Северному потоку - 2" отложили

Когда начнется укладка труб, неизвестно

Несмотря на заверения оператора "Северного потока – 2" о начале строительства 15 января, немецкие СМИ сообщили со ссылкой на представителя Nord Stream 2 AG, что работы не стартовали. 

Как пишет Handelsblatt, укладка труб в экономической зоне Дании задерживается. Связно это с тем, что сначала необходимо проверить техническое оснащение. Это займет несколько дней, а вот, сколько именно, неизвестно.

"Фортуна" должна была начать работы 15 января, уточняет телеканал "360"

Ранее Bloomberg заявил, что источники утверждают – "Северный поток – 2" достроят в июне 2021 года. 

Полина ИВАНОВА

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