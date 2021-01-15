"Газпром" уступил конкурентам часть рынка в Европе

Весной 2021 г. ситуация может усугубиться

"Газпром" остается главным поставщиком газа в страны Евросоюза и Турции, однако за минувший год его доля на европейском рынке сократилась. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

По итогам 2020 г. потребление российского газа в ЕС и Турции снизилось с 36% до 33%. Основные потери пришлись на первое полугодие, когда "Газпром" поставлял сырье по старым контрактам и высоким ценам, тогда как коронавирусный кризис уже диктовал новые условия. В тот период многие потребители предпочитали покупать сильно подешевевший СПГ.

Однако во второй половине года ситуация выправилась. Восстановление экономики и холодная зима повысили спрос и стоимость газа. В итоге предложение "Газпрома", цена на газ которого ограничена соглашениями, оказалось более выгодно для европейцев, пишет "Коммерсант". В то же время поставщики СПГ устремились в страны Азии.

В настоящее время США бьют собственные рекорды по добыче и экспорту СПГ. Ранее эксперты высказали опасения, что с наступлением весны американские танкеры с газом могут вновь взять курс на Европу, опять потеснив "Газпром".