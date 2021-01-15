Берлин одобрил строительство нити в немецкой зоне протяженностью в 16,5 км

Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) Германии вынесло решение о продлении строительства газовой магистрали "Северный поток – 2" в немецкой зоне протяженностью 16,5 км. Об этом стало известно сегодня, 15 января.

На официальном сайте регулятора отмечается, что с конца сентября до мая 2021 года на территории Германии будет проложена нить длиной в 13,9 километра.

В ведомстве объяснили, что в прошлом году поступила заявка на изменение положений выданного разрешения на укладку трубопровода, которое было вынесено в 2018 году. Так, компания Nord Stream 2 AG заявила о необходимости утвердить новые временные рамки для продолжения строительства в экономической зоне немецкой стороны.

"Требование о новом временном окне возникло из-за непредвиденных задержек за пределами ИЭЗ Германии. Заявления властей и общественности были включены в одобрение. В рамках онлайн-консультации в октябре 2020 года природоохранные ассоциации также получили возможность прокомментировать процедуру", – отмечается на официальном портале регулятора.

Ранее немецкие медиа сообщили, что работы по прокладке трубопровода так и не начались в обозначенный срок из-за проверки техоснащения, необходимого для строительства газовой магистрали.