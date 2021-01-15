Набиуллина заметила разгон инфляции в России

Набиуллина заметила разгон инфляции в России
Эльвира Набиуллина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страна оказалась слишком чувствительна к внешним негативным явлениям

Темпы инфляции в России увеличиваются. Это признала глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 15 января.

Выступая перед участниками Гайдаровского форума, она отметила, что пандемия коронавируса сказалась на уровне цен в стране.

"Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция",

цитирует главу Центробанка "Лайф".

По словам Набиуллиной, принятая в РФ мягкая денежно-кредитная политика после финансового кризиса не давала роста инфляции: уровень кредитов практически не менялся, спрос также не рос, не увеличивалась и денежная масса. Но из-за пандемии коронавируса ситуация изменилась.

Россия, по мнению Набиуллиной, больше западных стран чувствительна к внешним шокам, поскольку не имеет резервной валюты. 

По официальным данным, инфляция в России в 2020 г. составила 4,9%. Это максимум с 2016 года. Однако некоторые россияне считают, что цены в магазинах повысились больше этого уровня. Почему возникает такое ощущение, ранее пояснила Набиуллина. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Иван
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Да об этом она давно говорит (наверное ещё 2,5 года назад), только ей сказали "прикрыть" немного свои "познания" - то бишь ещё не время. Ну а теперь что-бы не быть "козлом отпущения" решила идти ва-банк, ну иначе попала-бы в "расход".
Гость
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опять внешние явления.
сахипзадовна навернула чудесного порошка
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