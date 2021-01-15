Страна оказалась слишком чувствительна к внешним негативным явлениям

Темпы инфляции в России увеличиваются. Это признала глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 15 января.

Выступая перед участниками Гайдаровского форума, она отметила, что пандемия коронавируса сказалась на уровне цен в стране.

"Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция",

– цитирует главу Центробанка "Лайф".

По словам Набиуллиной, принятая в РФ мягкая денежно-кредитная политика после финансового кризиса не давала роста инфляции: уровень кредитов практически не менялся, спрос также не рос, не увеличивалась и денежная масса. Но из-за пандемии коронавируса ситуация изменилась.

Россия, по мнению Набиуллиной, больше западных стран чувствительна к внешним шокам, поскольку не имеет резервной валюты.

По официальным данным, инфляция в России в 2020 г. составила 4,9%. Это максимум с 2016 года. Однако некоторые россияне считают, что цены в магазинах повысились больше этого уровня. Почему возникает такое ощущение, ранее пояснила Набиуллина.