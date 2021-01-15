Кудрин назвал главную мировую валюту до середины 21 века

Кудрин назвал главную мировую валюту до середины 21 века
Алексей Кудрин. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Китай мог бы скинуть доллар с пьедестала, но не торопится этого делать

Доллар останется лидером мирового валютного рынка еще лет 30-40. Такой прогноз дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Выступая на Гайдаровском форуме в пятницу, 15 января, он отметил, что сейчас мы наблюдает грандиозные изменения в мировой экономике – на первое место выходит Китай. Физический объем китайских товаров уже превышает американские, паритет покупательной способности КНР выше, чем США.

Однако недостаточная прозрачность китайской экономики, ограниченное движение иностранного капитала в стране мешает юаню стать главной мировой резервной валютой. Поэтому пока в лидерах останется американский доллар.

Кудрин вспомнил, как еще 10 лет назад прочил скорое доминирование юаня над долларом, и признал, что несколько поторопился в оценках. По его мнению, валюта КНР может стать мировой резервной валютой хоть сейчас, но власти страны не торопятся.

"Как оказалось, руководство КНР более аккуратно смотрит на необходимость так быстро открываться остальному миру. В этом смысле 30 лет будет достаточно",

– приводит прогноз Кудрина "Общественная служба новостей".

Ранее Кудрин дал мрачную оценку состоянию российской экономики в обозримом будущем. По его мнению, уровень жизни россиян снизится в среднем на 10%.

Николай ВИКТОРОВ

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