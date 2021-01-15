На сколько подорожает жилье в 2021 году: прогноз эксперта

На сколько подорожает жилье в 2021 году: прогноз эксперта
Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
Снимать квартиру в нынешних условиях стало выгоднее, чем раньше

Ранее СМИ со ссылкой на аналитиков сообщали, что за 2020 год цены на недвижимость в Москве и Подмосковье взлетели больше чем на 20%. И дальше, как писал Forbes, будет не легче: весной 2021 года ожидается всплеск цен на жилье в России. Возможное развитие событий оценил эксперт по недвижимости, инвестор, предприниматель Ян Марчинский. Специально для читателей "Утро.ру" он дал прогноз на 2021 год.

В 2020 году мы могли наблюдать ажиотажный спрос на фоне кризиса, значительно увеличилось количество ипотечного кредитования с целью покупки недвижимости. В конечном итоге цены выросли как на вторичное жилье, так и на новостройки. Главным стимулом роста цен на жилье стали революционно низкие ипотечные ставки. В конце апреля, когда спрос на квартиры резко упал по причине карантина, правительство для поддержки строительной отрасли запустило льготную ипотеку со ставкой не выше 6,5% годовых.

Фото: АГН Москва

Запущенная в самую острую фазу кризиса, льготная ипотека помогла поддержать спрос на новостройки и, соответственно, предотвратить обвал рынка недвижимости. Мнение на 2021 год следующее: люди которые имели возможность, у которых было максимальное желание уже купили, поэтому сейчас будет некий остаточный принцип. Поэтому такого большого спроса соответственно и подорожания я не ожидаю.

Что касается класса жилья, то в 2021 будет преобладать эконом и комфорт класс, а вот премиум и бизнес сегмент могут ощутить на себе просадки в цене, но максимум 8-12%. Если мы говорим про загородную недвижимость, то она скорее всего будет продолжать расти в цене и к концу году общий рост составит в районе 10%. Важно, что сейчас выгоднее всего покупать на рынке загородной недвижимости готовые решения, что гораздо выгоднее чем строиться самому, гораздо быстрее, проще, экономнее.

Фото: Игорь Иванко/АГН Москва

С точки зрения съема жилья сейчас уникально выгодное время, потому что недвижимость в цене выросла, а стоимость аренды упала из-за низкого спроса. Снимать жилье в Москве становится все выгоднее и выгоднее. Ставки по ипотеке скорее всего продолжат держаться на достаточно низком уровне относительно прошлых лет и вряд ли будут расти в дальнейшем, потому что в целом мировая тенденция это снижение ставок ипотечного кредитования по всему миру и Россия скорее не станет исключением. Арендные ставки, конечно, должны дорожать, иначе эффективность сдачи жилья в аренду значительно падает и становится слишком низкой. То есть в долгосрочной перспективе ставки по аренде должны пойти вверх, но не сильно, особенно если мы говорим про 2021 год.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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