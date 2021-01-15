России предсказали катастрофу из-за экономическй изоляции

России предсказали катастрофу из-за экономическй изоляции
Алексей Мордашов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В стране могут полностью остановиться гиганты машиностроения и металлургии

Россию ждет катастрофа в случае экономической изоляции. С таким прогнозом выступил глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов.

По его мнению, полный отказ Москвы от внешних экономических связей, приведет к тому, что наша экономика "сожмется раза в два" и промышленность сразу встанет. В том числе это касаетсямашиностроения, нефтегазовой отрасли и металлургии.

"Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать", – цитирует РБК миллиардера.

Мордашов назвал искусственными все разговоры о возможной экономической изоляции РФ. Одновременно он считает, что в некоторых случаях существует необходимость вмешательства властей страны в рыночные процессы. При этом, подчеркнул предприниматель, любые действия нужно тщательно продумать и направить силы на то, чтобы не навредить рынку.

Напомним, на днях стало известно, что сын Мордашова Никита который владеет большой долей в золотодобывающей компании Nordgold, по настоянию отца отправился служить в армию. Причиной такого поступка называется отчисление юноши из Высшей школы экономики за неуспеваемость, сообщает "Форбс". Всего у Мордашова от разных жен семеро детей – четыре сына и три дочери.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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