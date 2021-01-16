Чубайс указал на серьезный промах России

Чубайс указал на серьезный промах России
Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Отечественные компании будут платить деньги Европе, когда могли бы - своей стране

Анатолий Чубайс, который был реформатором энергетической системы страны в начале 2000-х, рассказал, что Россия оказалась недальновидной. Спецпредставитель президента обратил внимание на то, что российские компании будут вынуждены платить углеродный налог Европе, хотя могли бы вносить эти деньги в казну РФ. 

Совсем скоро ЕС хочет ввести углеродный налог ради спасения экологии. В России, как напомнил Чубайс, тоже обсуждали подобную возможность, но отказались от такой идеи. Чубайс полагает, что так власти допустили "грубейшую ошибку". 

По мнению политика, власти должны были коммерциализировать все, что только можно было. Об этом Чубайс поведал на Гайдаровском форуме, передает РИА "Новости". 

ЕС утвердил "зеленый курс" своей экономики. Согласно нему, через 30 лет выбросы углекислого газа должны быть сведены к нулю. Это потребует много денег. Европейцы решили ввести углеродный налог, чтобы европейские и зарубежные производители были в равных условиях. Ведь последние не всегда должны следовать таким же условиям, как их коллеги в Европе. Россия поставляет в ЕС уголь, нефть, газ и металлы, поэтому ей придется платить этот налог. При наличие подобного налога в РФ, Европа бы довольствовалась и этим и не требовала бы оплаты у себя. 

Полина ИВАНОВА

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