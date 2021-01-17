Проект спас экологию

Немецкий политолог Александр Рар указал на еще одно преимущество в прокладке российского газопровода в Балтийском море – экологическое. Однако партия Зеленых в Германии не признает заслуги СП-2 в этом вопросе.



Так, немецкие "зеленые" собираются с помощью прессы обрушить мощный удар на правительственный фонд, который организуется в Мекленбурге – Передняя Померания. Целью фонда, в частности, является обеспечение госзащиты реализации проекта российского трубопровода.

Фонд также планирует уделить особое внимание экологии Балтики. Отмечается, что во время строительства газопровода были проведены колоссальные очистительные работы.

"Поднимали старые ржавые корабли, химические лужи и проводили многие другие мероприятия", - отметил в беседе с журналистами издания "Украина.ру" политолог.

Таким образом, заявление партии Зеленых о том, что СП-2 якобы наносит урон окружающей среде, оказались лживыми – на самом деле проект помог очистить морское дно.

К слову, недавно в Берлине увидели новую помеху для достройки СП-2. На этот раз дело в коронавирусных ограничениях.