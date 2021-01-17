Политолог назвал пользу "Северного потока - 2" для Балтики

Политолог назвал пользу "Северного потока - 2" для Балтики
Северный поток-2 Фото: Nord Stream AG/via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Проект спас экологию

Немецкий политолог Александр Рар указал на еще одно преимущество в прокладке российского газопровода в Балтийском море – экологическое. Однако партия Зеленых в Германии не признает заслуги СП-2 в этом вопросе.

Так, немецкие "зеленые" собираются с помощью прессы обрушить мощный удар на правительственный фонд, который организуется в Мекленбурге – Передняя Померания. Целью фонда, в частности, является обеспечение госзащиты реализации проекта российского трубопровода.

Фонд также планирует уделить особое внимание экологии Балтики. Отмечается, что во время строительства газопровода были проведены колоссальные очистительные работы.

"Поднимали старые ржавые корабли, химические лужи и проводили многие другие мероприятия", - отметил в беседе с журналистами издания "Украина.ру" политолог.

Таким образом, заявление партии Зеленых о том, что СП-2 якобы наносит урон окружающей среде, оказались лживыми – на самом деле проект помог очистить морское дно.

К слову, недавно в Берлине увидели новую помеху для достройки СП-2. На этот раз дело в коронавирусных ограничениях. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Зеленые гандоъы!
Гость
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Гость
Так на чьи деньги существуют эти зеленые ? США во всех странах финансирует оппозиции, разные партии, террористов. Что бы быть мировым гигемоном, надо всех сделать нищими и зависимых от них.
ага. Китай стал "нищим", Сингапур, ОАЭ, Южная Корея.
не пробовали сменить свое ворьё и начать работать ?
бездари и лодыри - а виновата США.
развели у себя ОПГ в кремле и сидят кивают на Америку.
Гость
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Так на чьи деньги существуют эти зеленые ? США во всех странах финансирует оппозиции, разные партии, террористов. Что бы быть мировым гигемоном, надо всех сделать нищими и зависимых от них.
Гость
Ответить
новое время процветания планеты земля настанет тогда когда она победит раковую опухоль под названием "ватная раха"
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