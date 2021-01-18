Россия может увернуться от очередного удара американцев

Недавно СМИ выяснили, что швейцарская страховая компания больше не будет оказывать свои услуги газопроводу "Северный поток – 2" из-за страха перед санкциями США. Как это скажется на дальнейшей реализации проекта, пояснил политолог Игорь Юшков.



Эксперт отметил, что все зависит от условий, которые прописаны в договоре между страхователем Zurich Insurance Group и Nord Stream. Так, в соглашении может быть указано, что, если страховщик попадает под рестрикции, полис аннулируется. Либо может быть прописано, что в таком случае в будущий страховой период компании-клиенту откажут в услугах, поместив ее в черный список.

Юшков отметил, что, если договоренности были заключены по второму сценарию, то на текущий момент проекту ничего не угрожает. Страховка не будет аннулирована и только в будущем периоде СП-2 столкнется с проблемами в данном вопросе.

В беседе с изданием "BFM.ru" эксперт добавил, что под гарантии государства и российский страховщик в дальнейшем может оказывать услуги в этой сфере.

К слову, недавно немецкий политолог Александр Рар назвал пользу "Северного потока – 2" для Балтики. Проект спас экологию.