Незалежная лишилась огромных сумм

Резкое обострение отношений между Россией и Украиной сильно аукнулось последней во многих сферах. Новый удар нанесла пандемия. Так, из-за отмены железнодорожного сообщения Киев-Москва на фоне огорчений Незалежная потеряла 14 млрд гривен.



Как отметил глава ПАО "Украинская железная дорога" Владимир Жмак в большом интервью телеканалу "Украина 24", по данному направлению каждый день уходило семь поездов. Этот маршрут был одним из самых прибыльных для Незалежной. Теперь же все пассажиры ездят через белорусскую столицу.

При этом Жмак добавил, что компания не планирует снижать стоимость билетов, так как сейчас организация и так приносит убытки. Управленец посетовал, что в отличии от всего мира в Незалежной казна не выдает дотации на пассажирские перевозки, передает РИА ФАН.

Ранее политэксперт Ростислав Ищенко отмечал, что украинская экономика обречена на провал из-за ссоры с Россией. Высокотехнологичная отрасль Незалежной осталась в далеком прошлом.