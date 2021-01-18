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Водная блокада все еще остается одной из главных проблем
Крымского полуострова. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что в этом вопросе
не стоит рассчитывать на чудесные решения. Задача властей – поэтапно исполнять
ранее разработанную программу.
Так высокопоставленный госслужащий отреагировал на замечание, которое прозвучало во время совещания в кабинете министров республики. Кто-то отметил, что недавно в горной местности выпал снег, который может растаять и наполнить водой обмелевшие хранилища.
"В ожидании чудес жить не нужно", – отрезал руководитель полуострова.
Аксенов отметил, что полагаться на такое оригинальное решение проблемы неразумно. Главное – продолжать работу, передает его слова РИА "Новости".
К слову, недавно на Украине заговорили о "компромиссах" по Крыму. Некоторые украинские политики считают, что власти страны не хотели лишать воды население полуострова.
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