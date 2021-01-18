Минск набирает кредиты на фоне падения экономики

Белорусская экономическая политика провалилась. Такую оценку дал президент минского Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

По итогам 2020 г., девальвация белорусского рубля (BYN) к доллару составила 22,3%, к евро – 34%, российскому рублю – 2,6%. Инфляция выросла до 7,4%, причем показатели декабря превышают 18%. Это можно было бы списать на эпидемию коронавируса, однако причины глубже, считает Романчук.

"Широкомасштабная государственная программа модернизации крупных госпредприятий, начатая во второй половине нулевых, потерпела фиаско",

– пишет он в статье для "НГ". По его данным, госпредприятия освоили десятки миллиардов долларов из бюджета, но не стали драйверами роста: объем ВВП в 2016–2020 г.г. составил всего 0,7%.

Спасти белорусскую экономику могли бы иностранные инвестиции в создание новых производств, однако власти продолжают по старинке набирать кредиты и раздавать деньги убыточным предприятиям. В итоге уже к ноябрю 2020 г. госдолг Белоруссии увеличился на четверть, причем его основная часть номинирована в иностранной валюте.

"Беларусь поставила себя в еще более уязвимое положение в отношениях со своими традиционными кредиторами, в первую очередь с Россией",

– подвел итоги белорусский эксперт.

Ранее стало известно, что Москва разрешила Минску повременить с выплатой $1 млрд по кредиту, которую белорусская сторона должна была осуществить в прошлом году. Газ республика тоже будет покупать у РФ на заемные средства.