Прогноз о восстановлении экономики не оправдается

На Россию надвигается финансовый коллапс. Не позднее, чем в феврале, многие жители нашей страны обанкротятся, предупредили эксперты.

К этому приведет масса кредитов. Рост их количества продолжится, а ипотека и вовсе достигнет исторического рекорда. При этом доходы граждан снижены, и объявленный с апреля по октябрь мораторий на обслуживание займов ситуацию не спасет. Начиная с ноября, судя по данным Центробанка, число невыплаченных кредитов стало подниматься катастрофически, причем во всех регионах РФ, пояснил URA.RU экономист Константин Селянин.

Отсрочки, принятые правительством для поддержки экономики во время жестких ограничений, уходят в прошлое. Наступает пора гасить долги. Между тем в самых пострадавших отраслях люди вообще не работали. И решить там проблемы теперь можно только одним способом – банкротством, заявил политолог Антон Любич.

Ранее глава российского правительства заверил, что восстановление отечественной экономики произойдет значительно быстрее, чем в других странах. Этому поспособствует разработка первого в мире препарата от коронавируса и проведение массовой вакцинации населения, пояснил Михаил Мишустин.

Похожее мнение выразил один из экспертов. Он указал, что, несмотря на падение в 3,8%, в новом году экономика России восстановится на 3,2%.