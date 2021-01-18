Финансовые аналитики дали плохой прогноз по рублю

Финансовые аналитики дали плохой прогноз по рублю
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Принятое в РФ бюджетное правило сыграет против отечественной валюты

Рубль продолжит дешеветь в ближайшее время. Этому способствует покупка Центробанком иностранной валюты.

Банк России скоро должен купить большой объем иностранной валюты. Таковы нормы принятого в РФ бюджетного правила. В совокупности с ухудшением перспектив мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом в Китае, а также локдаунами в Европе, это будет ослаблять рубль. Поэтому прогноз курса на ближайшую неделю – 75 рублей за доллар, пишет "Эксперт" со ссылкой на Максима Тимошенко из банка "Русский стандарт".

О том, что покупка валюты в рамках бюджетного правила негативно влияет на курс рубля, говорит и экономист Райффайзенбанка Денис Порывай. По его мнению, это ликвидирует положительный эффект от продажи валюты экспортерами для уплаты налогов в конце января.

При этом, по оценке Райффайзенбанка, рубль и так сейчас сильно недооценен. При стоимости нефти 55 долларов за баррель, рубль должен оставаться на уровне примерно 68 руб. за доллар. Действующий курс российской валюты сейчас намного хуже.

В понедельник, 18 января, к 14:00 на Московской бирже  доллар подорожал на 53 коп., до 74,18 руб., курс евро достиг 89,53 рубля.

В период с 15 января по 4 февраля 2021 г. Банк России должен купить иностранную валюту на сумму более 106 млрд рублей. Это первая продажа рубля Центробанком после апреля 2020 года. 

Николай ВИКТОРОВ

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