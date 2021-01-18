На разморозку достройки проекта на Балтике могут влиять целый ряд факторов

Строительство датского участка "Северного потока-2" должно было возобновиться 15 января, однако трубоукладчики и вспомогательные суда как будто застыли в ожидании окончательной команды. В СМИ гадают, когда же начнутся работы у острова Борнхольм на Балтике. Явно с достройкой что-то пошло не так, пишет издание EADaily.

В статье отмечается, что одни суда проекта уже несколько дней стоят на рейде немецкого порта Росток, другие курсируют между берегами Германии и российским Калининградом.

Издание попыталось найти причину задержке с возобновлением укладки труб "СП-2".

Прежде всего, такая пауза может быть связана и с техническими проблемами, и с санкциями США в отношении компаний – участниц проекта. Например, предполагают в EADaily, трубоукладчик "Академик Черский", которого аналитики называли возможным достройщиком глубоководного отрезка газопровода в Балтийском море, не успел пройти переоснащение до введения Вашингтоном октябрьской порции рестрикций. А вот баржа "Фортуна", которая вела работы в декабре на маленьком отрезке "СП-2" в немецких водах, является вспомогательным судном для "Черского" и поэтому сейчас также замерла.

Кроме того Вашингтон продолжает давить на европейцев, угрожая новыми ограничениями, в частности в прошлую пятницу американцы объявили, что представят в конгрессе полный список компаний – нарушителей. Из-за санкций из проекта почти в унисон вышли швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group и датская инжиниринговая компания Ramboll.

Также на днях советник нового президента США Николас Бернс заявил о необходимости приостановить одновременно и рестрикции, и само строительство российского газопровода, чтобы администрация Джо Байдена смогла "доверительно и прагматично говорить" с германским правительством на тему спора вокруг "СП-2".

Ну и еще одним фактором, который может влиять на продолжение достройки нашей трубы, – это возвращение берлинского пациента оппозиционера Алексея Навального накануне в Москву и его задержание прямо в аэропорту Шереметьево. Вокруг судьбы блогера снова раскручивается новый виток истерии в Старом Свете, указывает издание. Так, глава МИД ФРГ Хайко Маас уже потребовал от РФ освободить Навального.

Добавим, последнего сегодня суд арестовал на 30 суток, что явно сыграет на руку европейским противникам российского проекта.

