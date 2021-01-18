Евро поднялось за день на 8 копеек

Центробанк России обнародовал официальную информацию о курсе валют на 19 января. Данные доступны на портале регулятора.

Согласно приведенной информации, 19 января курс американской валюты по отношению к рублю упадет на 40 копеек, достигнув отметки в 73,9 руб. Евро же остановится на отметке в 89,4 рубля, повысившись на 8 копеек, о чем свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

По состоянию на сегодняшний день, в полдень стоимость евро составляла 89,48 руб, передает "Свободная Пресса".