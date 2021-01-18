Немецкие экологи добились приостановки укладки "Северного потока - 2"

Немецкие экологи добились приостановки укладки "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB\www.globallookpress.com
Строительство газовой нити временно заморожено

Экологическая организация Германии Deutsche Umwelthilfe (DUH) вместе с природоохранной службой NABU выступили против одобрения на продление строительства газовой магистрали "Северный поток – 2" в немецкой зоне. Об этом стало известно сегодня, 18 января.

Как отмечает источник, обе организации решили опротестовать одобрение, выданное гидрографическим агентством ФРГ. Ведомство огласило положительный вердикт еще в прошлую пятницу, 15 января.

Несколькими днями спустя организации направили в средства массовой информации письма, в которых отмечается, что выданное немецким регулятором одобрение на укладку трубопровода лишается силы на неопределенный срок, передает РИА Новости, ссылаясь на радиокомпанию Norddeutscher Rundfunk.

По информации РБК, регулятор подтвердил факт жалобы от экологических организаций, отметив, что в таком случае действие разрешения приостанавливается.

Накануне в медиа обратили внимание на маршрут трубоукладчиков "Северного потока – 2" в зоне строительства работ, отметив, что суда простаивают в порте Росток на протяжении нескольких дней. В СМИ предположили, что причина может заключаться в технических проблемах или ограничительных санкциях Соединенных Штатов.

Егор МАЛКОВ

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