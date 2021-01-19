На строительство газопровода очередные меры американцев не повлияют

Москва заранее просчитала действия Вашингтона против реализации проекта "Северный поток-2" и предприняла превентивные шаги. На это указал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Комментируя сообщения о намерении США внести в свой черный список российское трубоукладочное судно "Фортуна", Юшков отметил, достройке "Северного потока-2" это не помешает.

"Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что "Фортуна" подпадет под санкции, и к тому, что "Академик Черский" подпадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника",

– приводит RT слова эксперта. По мнению Юшкова, проблемы от американских санкций если и возникнут, то уже после окончания строительства газопровода.

Накануне стало известно, что 19 января могут быть наложены санкции США на компанию ООО "КВТ-Рус", которой принадлежит "Фортуна". Судно ранее было куплено у гонконгской компании, а затем передано другому владельцу в РФ.

На днях из-за угроз США от сотрудничества по "Северному потоку-2" отказались несколько европейских компаний.