Россия подготовилась к новым санкциям США против "Северного потока-2" – эксперт

Россия подготовилась к новым санкциям США против "Северного потока-2" – эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
На строительство газопровода очередные меры американцев не повлияют

Москва заранее просчитала действия Вашингтона против реализации проекта "Северный поток-2" и предприняла превентивные шаги. На это указал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Комментируя сообщения о намерении США внести в свой черный список российское трубоукладочное судно "Фортуна", Юшков отметил, достройке "Северного потока-2" это не помешает.

"Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что "Фортуна" подпадет под санкции, и к тому, что "Академик Черский" подпадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника", 

приводит RT слова эксперта. По мнению Юшкова, проблемы от американских санкций если и возникнут, то уже после окончания строительства газопровода.

Накануне стало известно, что 19 января могут быть наложены санкции США на компанию ООО "КВТ-Рус", которой принадлежит "Фортуна". Судно ранее было куплено у гонконгской компании, а затем передано другому владельцу в РФ.

На днях из-за угроз США от сотрудничества по "Северному потоку-2" отказались несколько европейских компаний.

Николай ВИКТОРОВ

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Варлам
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Пустить им по СП-2 все фикалии из России! Задолбали и амеры и Европа "прогнувшаяся"!!!!!
Гость
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У амеров, бандеры, сторонников пидоъа овального, противников СП2 случился мощный спермо-<цензура> у оператора СП2 аж подавились бедолаги.
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