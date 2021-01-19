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Москва заранее просчитала действия Вашингтона против реализации проекта "Северный поток-2" и предприняла превентивные шаги. На это указал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Комментируя сообщения о намерении США внести в свой черный список российское трубоукладочное судно "Фортуна", Юшков отметил, достройке "Северного потока-2" это не помешает.
"Мы видим, что российская сторона подготовилась и к тому, что "Фортуна" подпадет под санкции, и к тому, что "Академик Черский" подпадет под санкции, потому что оба судна сменили собственника",
– приводит RT слова эксперта. По мнению Юшкова, проблемы от американских санкций если и возникнут, то уже после окончания строительства газопровода.
Накануне стало известно, что 19 января могут быть наложены санкции США на компанию ООО "КВТ-Рус", которой принадлежит "Фортуна". Судно ранее было куплено у гонконгской компании, а затем передано другому владельцу в РФ.
На днях из-за угроз США от сотрудничества по "Северному потоку-2" отказались несколько европейских компаний.
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