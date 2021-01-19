Эксперты раскрыли детали досрочного выхода на пенсию

Эксперты раскрыли детали досрочного выхода на пенсию
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Льготы коснутся четверти работников медицины

Российские медицинские специалисты уже долгие месяцы работают в сложных условиях мировой эпидемии. Власти решили отблагодарить самоотверженных людей и предоставили им ряд льгот. Так, работавшие с коронавирусными больными медики имеют право оформить досрочный выход на пенсию.

По данным члена Совфеда Владимира Круглого, такая преференция коснется порядка 25% российских медработников, пишет РИА "Новости".

Соответствующее решение было принято кабинетом министров в прошлом году. Теперь работники, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получают льготный стаж.

Как пояснила руководительница соцкомитета Совфеда Татьяна Кусайко, таким сотрудникам один день ухода за ковидными пациентами засчитывается за три. При этом фельдшер скорой помощи всего за два месяца работы по коронавирусным вызовам получит полгода стажа.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что родившимся после 1972 года россиянам можно забыть о пенсии. По его мнению, выплаты станут настолько мизерными, что прожить на эти деньги будет сложно.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Кто сможет досрочно выйти на пенсию: в Совфеде назвали новую категорию россиян

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей