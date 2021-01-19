Угроза новых санкций заставит инвесторов отказаться от вложений в российские активы

Рубль всегда "красиво" реагирует на внешний новостной фон. На это обратила внимание старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Сейчас главным ожидаемым политическим событием является смена президента США. Первые же слова Джо Байдена после инаугурации могут существенно повлиять на курс рубля.

Байден давно не делал заявлений по поводу России, поэтому после церемонии журналисты наверняка зададут ему вопросы на эту тему. В ответе речь может зайти, в том числе, о новых санкциях против Москвы.

"При таком раскладе снижение курса рубля может быть резким и эмоциональным, как и последующий отскок",

– высказалась Бодрова в комментарии "Российской газете". Если потрясений не будет, до конца недели курс доллара будет держаться в коридоре 73,5-75,5 руб., курс евро – 89-91 рубль, прогнозирует эксперт.

По последним данным с Московской биржи, доллар к полудню вторника, 19 января, подешевел на 25 коп. до уровня 73,75 руб., евро потерял всего 4 коп и стоит 89,38 рубля. При этом аналитики дают негативный прогноз по рублю к началу февраля.