"Газпром" признал вероятность заморозки "Северного потока-2"

Компания предупредила инвесторов об угрозе

Строительство газопровода "Северный поток-2" может быть приостановлено на неопределенное время. Об этом сообщил "Газпром".

В проспекте размещения евробондов, где компания обязана предупреждать инвесторов о рисках, отмечается, что при реализации международных проектов, особенно таких крупных как "Северный поток-2", существует угроза возникновения препятствий, связанная с изменением политической ситуации в разных регионах.

"В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта",

- приводит "Рейтер" сообщение "Газпрома".

Ранее из-за угроз США от оказания услуг по "Северному потоку-2" отказались некоторые европейские компании. Кроме того, стало известно, что Вашингтон намерен ввести санкции против судна "Фортуна", которое переоборудовали для укладки труб по дну Балтийского моря. Эксперты отметили, что завершению строительства это не помешает, так как российская сторона подготовилась к таким мерам, но вот потом у "Северного потока-2" могут возникнуть трудности.

Газопровод предназначен для поставок 55 млрд кубометров газа в год из РФ в ФРГ. По плану, проект собирались завершить к концу 2019 г., но из-за противодействий США сроки окончания строительства значительно отодвинулись, а сам проект подорожал уже на 1 млрд долларов.