Мэрам столицы Крыма и двух городов объявили выговор из-за денег

Мэрам столицы Крыма и двух городов объявили выговор из-за денег
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Соответствующее распоряжение отдал глава полуострова

Мэрам столицы и двух крупных городов Крыма объявлен выговор за деньги, точнее – за их неиспользование по назначению. Такое решение принял Сергей Аксенов. 

Соответствующее распоряжение он дал 19 января на совещании по реализации госпрограмм на полуострове. По мнению главы региона, указанных градоначальников нужно наказать за неосвоение средств.

Предложения об объявлении выговоров мэрам Симферополя, Керчи и Евпатории отправлены в горсоветы тамошних администраций. Это сделано по итогам работы в ушедшем году.

Мэром Симферополя является Елена Проценко. Глава Керчи – Сергей Бороздин, а Евпатории – Роман Тихончук. 

Позже взыскания можно снять. Но только в том случае, если эти руководители выполнят все взятые обязательства и завершат необходимые работы в этом году, добавил Аксенов.

Чего же не сделали высокопоставленные чиновники, что так рассердило главу Кыма? В названных городах не отремонтировали дороги, не построили важную инфраструктуру и не выполнили план по благоустройству дворов.

Это  произошло и по причинам, не связанным с деятельностью мэров. Поэтому они пока останутся на постах, несмотря на возможность "изменить ситуацию в лучшую сторону", отметил региональный руководитель. Между тем министры транспорта и ЖКХ, курировавшие реализацию проблемных проектов, лишились должностей, напомнил Сергей Аксенов, передает "Интерфакс".

Ранее глава Крыма потребовал уволить чиновников, которые раздавали хлеб в качестве подарков блокадникам.  Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны уйти в отставку и остаться без депутатских мандатов, а также их нужно исключить из рядов партии Ленинграда.  

Полина ДОРОЖКИНА

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Там еще долго это будет, ели с руки, и не плохо ели, а теперь вдруг надо еще и встать что бы с нее есть. Будить надо и не бояться, главное правдиво и информацию - везде и местных газетах, ЭТО работает не хуже интернета. Чтобы люди видели, государево <цензура>.
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