Эксперты оценили риск заморозки "Северного потока - 2" после заявления "Газпрома"

Предупреждение компании специалисты сочли простой формальностью

Заявление "Газпрома" о возможной остановке строительства "Северного потока – 2" не стоит трактовать как тревожный знак. Компания всего лишь озвучила риски, кроме того, вероятную заморозку проекта в меморандум выпуска еврооблигаций она включает не впервые. Таким мнением поделились эксперты.

По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, "Газпром" издал проспект размещения евробондов, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов. Пункт, связанный с рисками компании, обязательно должен быть в документе.

Впрочем, есть и реальные риски. В первую очередь, они связаны с ужесточением американских санкций, которые могут оставить компанию без коммерческих партнеров. В беседе с газетой "Взгляд" Симонов заключил:

"Такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только Газпрому, а всей России".

Аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко придерживаются того же мнения. По мнению Бутко, проект будет реализован, несмотря на постоянно обновляющийся список санкций, передает РИА "Новости".

Напомним, что об угрозе "Газпром" предупредил инвесторов сегодня, 19 января. В компании отметили, что проект может быть остановлен из-за политического давления.