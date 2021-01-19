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Немецкий концерн Bilfinger SE, специализирующийся на гражданском и промышленном строительстве, отказался от своего участия в проекте "Северный поток – 2". Обращения компании к представителям Соединенных Штатов поступили в распоряжение СМИ.
По информации источника, причиной стало внешнеамериканское давление, которое могло вызвать крах концерна лишь за несколько недель. В двух обращениях (объявление, датированное декабрем, и подтверждение, сделанное в 2021 году – прим. Ред.), указывается, что Bilfinger обязуется соблюдать положения американского "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA), а также выходит из соглашений по "Северному потоку – 2".
Стоит отметить, что в настоящее время действуют ограничения в отношении владельца трубоукладчика "Фортуна" ООО "КВТ-Рус".
"Корабль теперь указывается как "заблокированная собственность", и поэтому невозможен для эксплуатации для всех других поставщиков услуг, о чем правительство США проинформировало Федеральное министерство иностранных дел в Берлине вчера, в понедельник", – пишет Bild.
Как указывает источник, в поле внимания Белого дома попал гамбургский концерн Krebs, обеспечивающий прокладчику магистрали вместе с вспомогательными судами защиту от ржавчины.
Глава Минэнерго федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что на севере ФРГ решили учредить природоохранный фонд, который позволит защитить участников "Северного потока – 2" от экономического давления Вашингтона.
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