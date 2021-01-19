Крупнейший немецкий концерн отказался от участия в "Северном потоке - 2"

Крупнейший немецкий концерн отказался от участия в "Северном потоке - 2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Руководство компании решило выйти из проекта из-за американских санкций

Немецкий концерн Bilfinger SE, специализирующийся на гражданском и промышленном строительстве, отказался от своего участия в проекте "Северный поток – 2". Обращения компании к представителям Соединенных Штатов поступили в распоряжение СМИ.

По информации источника, причиной стало внешнеамериканское давление, которое могло вызвать крах концерна лишь за несколько недель. В двух обращениях (объявление, датированное декабрем, и подтверждение, сделанное в 2021 году – прим. Ред.), указывается, что Bilfinger обязуется соблюдать положения американского "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA), а также выходит из соглашений по "Северному потоку – 2".

Стоит отметить, что в настоящее время действуют ограничения в отношении владельца трубоукладчика "Фортуна" ООО "КВТ-Рус".

"Корабль теперь указывается как "заблокированная собственность", и поэтому невозможен для эксплуатации для всех других поставщиков услуг, о чем правительство США проинформировало Федеральное министерство иностранных дел в Берлине вчера, в понедельник", – пишет Bild.

Как указывает источник, в поле внимания Белого дома попал гамбургский концерн Krebs, обеспечивающий прокладчику магистрали вместе с вспомогательными судами защиту от ржавчины.

Глава Минэнерго федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что на севере ФРГ решили учредить природоохранный фонд, который позволит защитить участников "Северного потока – 2" от экономического давления Вашингтона.

Егор МАЛКОВ

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Лис
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А что вы радуетесь, свидомные? Думаете, что таким образом будете продолжать Россию доить за транзит? Не-е-е-е, бандерята - поезд ушёл, не будет вам никакого транзита. И по своему виртуальному реверсу вы больше ничего не получите. <цензура>, собирайте кизяк. Ну, или целуйте задницу Дяди Сэма чтобы он вам дал (а не продал, т.к. у вас денег нет) пару бидонов своего сжиженного - вам не привыкать кляньчить.
Гость
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Гость
ничего, пгавославные ! Ви таки пгогветесь !
в 41 вистояли - вистоите и сейчас.
вам всего то надо 125 гр блокадного хлебушка.
и впегет - стгоить тгубу ! :)))))))))))
Уважаемые злопыхатели будет достроен трубопровод, не будет достроен, но через территорию Украины транспортировки газа не будет. А запад пусть сам думает нужен ему газ или нет.
Garry
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Да немцам придется задуматься как они самостоятельная страна или штатовская шестерка, уверен что такое положение им не понравится. Да и хохлам это уже не поможет они уже в пролете как фанера над Парижем.
Гость
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Гость
ничего, пгавославные ! Ви таки пгогветесь !
в 41 вистояли - вистоите и сейчас.
вам всего то надо 125 гр блокадного хлебушка.
и впегет - стгоить тгубу ! :)))))))))))
А это, что за урод, который даже в школе не учился, но все туда же.
Гость
Ответить
Гость
ничего, пгавославные ! Ви таки пгогветесь !
в 41 вистояли - вистоите и сейчас.
вам всего то надо 125 гр блокадного хлебушка.
и впегет - стгоить тгубу ! :)))))))))))
Да именно так. Труба будет достроена, деньги уже уплачены, как хотим так и тратим. А тот кто готов продать все (как хохлы) за подачки, в конечном счете потеряет и свою страну.
Гость
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Гость
Во-первых, пиши нормально, твою дурь видно и по тексту. Во-вторых, не учи ученого, разберемся, а если нет, то немцам не слаще будет, да и не только им.
ну главное шоб соседу было еще хуже.
идут года а вата не меняется.
Гость
Ответить
Во-первых, пиши нормально, твою дурь видно и по тексту. Во-вторых, не учи ученого, разберемся, а если нет, то немцам не слаще будет, да и не только им.
Гость
Ответить
ничего, пгавославные ! Ви таки пгогветесь !
в 41 вистояли - вистоите и сейчас.
вам всего то надо 125 гр блокадного хлебушка.
и впегет - стгоить тгубу ! :)))))))))))
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